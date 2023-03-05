Пирс Морган — о поражении «МЮ» со счётом 0:7: не думаю, что сегодня мы увидим танцы

Журналист Пирс Морган, который осенью минувшего года взял резонансное интервью у экс-форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, отреагировал на неудачную игру «красных дьяволов» в матче с «Ливерпулем».

Команда Эрика тен Хага уступила со счётом 0:7, а Морган по ходу матча написал в своём «твиттере»: «Не думаю, что сегодня мы увидим танцы». Морган вспомнил эпизод после победы «Юнайтед» в финале Кубка лиги с «Ньюкаслом», когда тен Хаг станцевал с защитником своей команды Лисандро Мартинесом и вингером Антони.

«Манчестер Юнайтед» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ сезона-2022/2023, набрав 49 очков после 25 матчей. «Ливерпуль» находится на пятой строчке, заработав 42 очка. Лидирует «Арсенал» (63).

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