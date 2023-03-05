«Бетис» — «Реал»: арбитр отменил гол Бензема со штрафного

Сегодня, 5 марта, проходит матч 24-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Бетис» принимает мадридский «Реал». Команды встречаются на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье. Стартовый свисток главного арбитра матча Сесара Сото Градо прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 12-й минуте «сливочные» получили право исполнить штрафной удар в опасной близости от вратарской зоны. К точке подошёл нападающий Карим Бензема, который отправил мяч в дальнюю девятку. Однако после просмотра повтора системой VAR мяч был отменён, так как мяч срикошетил от руки защитника мадридцев Антонио Рюдигера.

«Реал» продолжает погоню за лидирующей в чемпионате «Барселоной», отставая от сине-гранатовых на десять очков. «Бетис» в данный момент располагается на пятом месте турнирной таблицы с 40 очками и в случае победы сможет сократить отставание от идущего четвёртым «Реала Сосьедад» (44 очка).