Кин: когда «Манчестер Юнайтед» играет на «Энфилде», вся логика вылетает в окно

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин после поражения «красных дьяволов» от «Ливерпуля» со счётом 0:7 на «Энфилде» в матче 26-го тура Премьер-лиги похвалил игру команды Юргена Клоппа.

«Когда «Манчестер Юнайтед» выходит на поле «Энфилда», вся логика вылетает в окно. Это самое трудное место для проведения матчей – и игроки не проявили никакой гордости или признаков борьбы.

Однако «Ливерпуль» был абсолютно удивителен своим желанием, своей энергией. «Ливерпуль» вернулся к своей лучшей форме, но для «Ман Юнайтед» это был крайне неловкий день.

Я никогда не думал, что они вернулись к своей лучшей форме. Они часто давали своим соперникам шансы, но сегодня не позволили им сорваться с крючка. «Ливерпуль» был безжалостным и продолжал давить даже при крупном счёте», — приводит слова Кина BBC со ссылкой на Sky Sports.

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