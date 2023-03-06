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Клубы АПЛ потребовали от лиги разъяснений по поводу одобрения сделки по покупке «Ньюкасла»

Клубы АПЛ потребовали от лиги разъяснений по поводу одобрения сделки по покупке «Ньюкасла»
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Клубы АПЛ обеспокоены новой информацией о владельцах «Ньюкасла».

Большинство клубов чемпионата Англии связалось с руководством лиги, чтобы потребовать разъяснений по поводу этой ситуации, сообщает The Times.

Клубы выразили свою обеспокоенность, так как АПЛ одобрила сделку о покупке «Ньюкасла» при условии, что Саудовская Аравия как государство не будет иметь контроля над командой.

Напомним, в ходе судебного процесса в США фактически подтвердилось, что фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии, владеющий контрольным пакетом «Ньюкасла», и председатель совета директоров «Ньюкасла» Ясир Аль-Румайян напрямую связаны с правительством Саудовской Аравии. АПЛ одобрила сделку по «Ньюкаслу» в 2021 году при условии отсутствия подобных связей.

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