Фанаты «Ньюкасла»: призываем говорить о связи одной из самых кровавых диктатур с клубом

Фанаты «Ньюкасла» прокомментировали информацию о том, что клуб принадлежит саудовским владельцам.

«Мы говорили, что Премьер-лига никогда не должна была позволить этой сделке состояться, поскольку это означало, что суверенное государство будет контролировать «Ньюкасл Юнайтед». Теперь чёрным по белому написано то, что мы знали всё это время.

Эта новость означает, что «юридические и обязательные гарантии», которые PIF дал Премьер-лиге о том, что правительство Саудовской Аравии не будет вмешиваться в управление клубом, не соответствуют действительности, поскольку в суде было признано, что Ясир аль-Румайян является председателем правительства.

Эта новость появилась после того, как другие деятели саудовской диктатуры начали чувствовать себя достаточно уверенно, чтобы публично ассоциировать себя с «Ньюкаслом».

Объединение фанатов «Ньюкасла» NUFC Fans Against Sportswashing призывает фанатские группы и политических представителей Северо-Востока нарушить пакт молчания об ужасной правде о том, что одна из самых кровавых диктатур на планете связана с нашим клубом. Призываем выступить сейчас и оказать давление на Премьер-лигу, чтобы пересмотреть нынешнее владение «Ньюкаслом».

Они не могут быть владельцами из-за их грубых нарушений прав человека, а их заверения в том, что правительство Саудовской Аравии не будет никак участвовать в управлении клубом, теперь оказались ложными», – цитирует болельщиков «Ньюкасла» talkSPORT.

Напомним, в ходе судебного процесса в США с участием фонда PIF, владеющего контрольным пакетом акций «Ньюкасла», выяснилось, что фонд и глава клуба Ясир Аль-Румайян могут быть напрямую связаны с правительством Саудовской Аравии.

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