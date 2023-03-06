Зарема Салихова отреагировала на исход матча с «Уралом», предложив нововведение в РПЛ

Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна — Зарема Салихова отреагировала на матч московского клуба с «Уралом» 2:2.

«Прекрасный Литвинов, чистый Соболев, надёжный Мешков!

Предлагаю нововведение: судьям заходить в раздевалку с игроками и объяснять свои действия. Вот где эксклюзивный контент. И предлагаю ввести альтернативную таблицу и вести подсчёт очков без влияния результативных судейских перформансов. Согласна с Соболевым, счёт 3:2!», — приводит слова Салиховой Metataratings.

Напомним, в конце матча судья Виталий Мешков не засчитал гол Александра Соболева в ворота «Урала».

После 18 туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 37 очков. От лидирующего «Зенита» команда отстаёт на 8 очков.