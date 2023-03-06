Педри: я видел Месси ещё маленьким мальчиком, он был лучшим

Полузащитник «Барселоны» Педри поделился мыслями о нападающем «ПСЖ» Лионеле Месси.
«Всегда чётко говорил об этом. Поскольку я видел Лео ещё маленьким мальчиком, он был самым лучшим. И когда у меня была возможность сыграть с ним, он подтвердил это мнение.
Мы уже увидели на чемпионате мира, на что он способен и что он делал многие годы. Я направил ему сообщение, чтобы поздравить его, но мне кажется, что его телефон взорвался после финала», — приводит слова Педри Daily Mail.
Ранее Месси был признан лучшим игроком мира на церемонии The Best FIFA, а также включён в символическую команду. В конце прошлого года аргентинец привёл свою сборную к победе на чемпионате мира в Катаре и был признан лучшим игроком этого турнира.
Роналду крикнули, что Месси намного лучше
- 6 марта 2023
-
09:31
-
09:30
-
09:30
-
09:21
-
09:13
-
09:05
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:27
-
08:10
-
08:01
-
08:00
-
07:40
-
07:23
-
07:23
-
06:40
-
06:30
-
06:13
-
05:55
-
05:48
-
05:43
-
05:38
-
04:53
-
04:45
-
04:29
-
04:20
-
04:18
-
04:11
-
04:02
-
04:01
-
03:45
-
03:13
-
02:21
-
02:14