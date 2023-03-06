«На Мальдивах получал 2-3 тысячи долларов». Российский футболист — про футбол в Азии

Российский нападающий клуба из чемпионата Руанды «Кийову Спортс» Владислав Кормишин поделился впечатлениями от футбола на Мальдивах. В своё время россиянин выступал за «Иглз» (Мальдивы).
«Грустно ли, что из-за ковида не заиграл на Мальдивах? Грустно, не скрою. Хотя условия были классные – зарплата 2-3 тысячи долларов, возможность поиграть в международных турнирах. А потом, может, и уехать на повышение в Сингапур, Индонезию или Камбоджу.
Если говорить о местном чемпионате, то борьба за титул на Мальдивах интересная. Команды с деньгами, особенно «Мазия», платят больше всех и имеют возможность подписывать европейцев из низших лиг. Например, они привезли испанца, который играл в Ла Лиге и Сегунде (речь про хавбека Тану. – Прим. «Чемпионата»). Он просто разорвал! Не знаю, как они его заманили и сколько платили, но что он там делал, это вау! Ещё в то время была команда «Валенсия», в ней играли четыре испанца. Тоже качественные ребята», — сказал Кормишин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Константину Кринскому.
Полное интервью с Владиславом Кормишиным читайте на «Чемпионате»:
- 6 марта 2023
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