«Они помогли мне победить Роналду». Суарес — об игре с Месси и Неймаром в «Барселоне»

Бывший нападающий «Барселоны» Луис Суарес рассказал об игре вместе с нынешними форвардами французского «ПСЖ» Лионелем Месси и Неймаром, заявив, что именно они помогли ему завоевать «Золотую бутсу», приз лучшему бомбардиру среди всех европейских турниров, в 2016 году, обойдя Криштиану Роналду, который тогда защищал цвета мадридского «Реала». Уругваец по итогам сезона-2015/2016 забил 40 голов.

«Когда я боролся с Криштиану Роналду за «Золотую бутсу» в 2016 году, они помогли мне победить. Они позволяли мне исполнять пенальти, отдавали передачи, чтобы я забивал больше голов… Месси был лучшим в мире для всех, а Неймар был вторым после него для меня. Они помогли мне выиграть «Золотую бутсу», я всегда буду им благодарен за это. Это ещё одно доказательство того, что три звезды могут играть в одной команде, принося ей победы. Думаю, именно это сделало нас отличными друзьями», — приводит слова Суареса Placar.

Роналду крикнули, что Месси намного лучше