Роман Широков прокомментировал назначение генеральным директором раменского «Сатурна»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал своё назначение на пост генерального директора раменского «Сатурна».
«Новый этап. Я говорил клубным СМИ, что начинал путь в большом футболе в «Сатурне». Здесь тоже, получается, в большом футболе, но на руководящей должности. Был опыт в «Динамо», который пригодится, но глобально мы о себе заявим здесь.
Опыт в «Химках»? Там у меня точно не было опыта. Мне почему-то его приписывают, но в «Химках» у меня точно не было опыта никакого. К счастью или к сожалению — не знаю.
Что касается целей в «Сатурне», то я бы сейчас не хотел говорить о каких-то глобальных целях. Я уже говорил, чтобы все детско-юношеские школы — в том числе «УОР», работали по единой тренировочной системе, чтобы давать пополнения в главную команду. Главная команда должна с каждым годом становиться всё сильнее и подниматься выше. Большие цели, амбициозные — будем стараться достигать этих целей.
Большой упор на то, чтобы объединить весь детско-юношеский спорт, потому что Московская область богата футбольными талантами. «УОР» в этом плане работает прекрасно. Мы будем делать всё, чтобы местные раменские ребята объединились в единую тренировочную структуру и через какое-то время пополняли ряды «Сатурна», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 6 марта 2023
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