Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роман Широков прокомментировал назначение генеральным директором раменского «Сатурна»

Роман Широков прокомментировал назначение генеральным директором раменского «Сатурна»
Комментарии

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал своё назначение на пост генерального директора раменского «Сатурна».

«Новый этап. Я говорил клубным СМИ, что начинал путь в большом футболе в «Сатурне». Здесь тоже, получается, в большом футболе, но на руководящей должности. Был опыт в «Динамо», который пригодится, но глобально мы о себе заявим здесь.

Опыт в «Химках»? Там у меня точно не было опыта. Мне почему-то его приписывают, но в «Химках» у меня точно не было опыта никакого. К счастью или к сожалению — не знаю.

Что касается целей в «Сатурне», то я бы сейчас не хотел говорить о каких-то глобальных целях. Я уже говорил, чтобы все детско-юношеские школы — в том числе «УОР», работали по единой тренировочной системе, чтобы давать пополнения в главную команду. Главная команда должна с каждым годом становиться всё сильнее и подниматься выше. Большие цели, амбициозные — будем стараться достигать этих целей.

Большой упор на то, чтобы объединить весь детско-юношеский спорт, потому что Московская область богата футбольными талантами. «УОР» в этом плане работает прекрасно. Мы будем делать всё, чтобы местные раменские ребята объединились в единую тренировочную структуру и через какое-то время пополняли ряды «Сатурна», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Новость по теме
Роман Широков назначен генеральным директором «Сатурна»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023