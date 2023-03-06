Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Кечинов: если сами болельщики хотят, то Fan ID надо отменять. Это было бы логично

Валерий Кечинов: если сами болельщики хотят, то Fan ID надо отменять. Это было бы логично
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался по поводу ситуации с Fan ID. Напомним, в результате введения системы паспорта для болельщиков посещаемость матчей Российской Премьер-Лиги в сезоне-2022/2023 резко снизилась.

«Плохо, что у нас стало ходить так мало народу. Интереса стало меньше. Конечно, не очень хорошая ситуация.

Если люди не хотят оформлять Fan ID и из-за этого не приходят на футбол, значит, наверное, нужно что-то делать. Всё-таки футбол — это игра для болельщиков, зрителей и людей. Если сами люди хотят, то Fan ID надо отменять. Наверное, это было бы логично. Может быть, всё-таки придут к отмене Fan ID», — сказал Валерий Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Захаровой.

Fan ID в цифрах. Такого падения интереса к российскому футболу ещё не было Fan ID в цифрах. Такого падения интереса к российскому футболу ещё не было
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023