37-летний Модрич вызван в сборную Хорватии на матчи квалификации Евро-2024 в марте

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич объявил состав национальной команды на предстоящие матчи квалификации чемпионата Европы 2024 года.

Фото: «Твиттер» сборной Хорватии

Примечательно, что в составе команды оказался 37-летний полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич, который был капитаном хорватов на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Первыми двумя матчами в рамках квалификации чемпионата Европы 2024 года, который пройдёт в Германии, для Хорватии станут встречи со сборными Уэльса и Турции. С валлийцами команда Златко Далича сыграет 25 марта в Сплите, Хорватии, а с турецкой сборной 28 марта в Бурсе.

Напомним, на двух последних чемпионатах мира сборная Хорватии добиралась до медалей: на турнире 2018 года в России хорваты завоевали серебро, на мундиале 2022 года в Катаре — бронзу.

Новость по теме Далич: я не голосовал на премии The Best. Хочу видеть больше уважения к Хорватии

В Хорватии отпраздновали бронзовые медали сборной на ЧМ-2022