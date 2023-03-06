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37-летний Модрич вызван в сборную Хорватии на матчи квалификации Евро-2024 в марте

37-летний Модрич вызван в сборную Хорватии на матчи квалификации Евро-2024 в марте
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Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич объявил состав национальной команды на предстоящие матчи квалификации чемпионата Европы 2024 года.

Фото: «Твиттер» сборной Хорватии

Примечательно, что в составе команды оказался 37-летний полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич, который был капитаном хорватов на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Первыми двумя матчами в рамках квалификации чемпионата Европы 2024 года, который пройдёт в Германии, для Хорватии станут встречи со сборными Уэльса и Турции. С валлийцами команда Златко Далича сыграет 25 марта в Сплите, Хорватии, а с турецкой сборной 28 марта в Бурсе.

Напомним, на двух последних чемпионатах мира сборная Хорватии добиралась до медалей: на турнире 2018 года в России хорваты завоевали серебро, на мундиале 2022 года в Катаре — бронзу.

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