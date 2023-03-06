«Алания» до конца сезона будет проводить домашние встречи на «Ахмат-Арене»

Владикавказская «Алания» будет проводить оставшиеся домашние матчи сезона Мелбет Первой лиги в Грозном, на стадионе «Ахмат-Арена». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Первую игру на этом стадионе владикавказцы проведут 13 марта: подопечные Заурбека Тедеева примут краснодарскую «Кубань» в 22-м туре Первой лиги.
Вчера, 5 марта, «Алания» провела гостевую игру с «Нефтехимиком» в Нижнекамске. Счёт в этой встрече не был открыт. Владикавказцы упустили шанс догнать «Балтику», которая возглавляет турнирную таблицу Первой лиги. В активе красно-жёлтых 39 очков, калининградцы опережают их на два очка. При этом «Балтика» свой матч 21-го тура ещё не провела: сегодня, 6 марта, ей предстоит домашняя встреча со «СКА-Хабаровск». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.
- 6 марта 2023
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