Валерий Карпин объяснил вызов Миранчука и Головина в расширенный состав сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о расширенном списке игроков сборной, вызванных на мартовский сбор, который пройдёт с 19-го по 28-е числа в Новогорске. В состав сборной были вызваны полузащитник «Монако» Александр Головин и хавбек «Торино» Алексей Миранчук.
«Список игроков, представленный сейчас — расширенный, окончательный планируем объявить 16 марта. Очевидно, что он составлен по итогам первых матчей в этом году — в чемпионате и кубке России. Главное изменение по сравнению с последними тремя сборами — это появление в расширенном списке двух легионеров, Алексея Миранчука и Александра Головина. Ранее мы их не вызывали из-за логистических сложностей, но сейчас немного другая ситуация.
Во-первых, это связано с уровнем предполагаемого соперника по первому матчу. Плюс, по логистике, Алексею и Александру на этот раз будет полегче, так как вторая игра на этом сборе, также предположительно, пройдёт в России. Ещё один важный момент: мы год не беспокоили легионеров, но затягивать на более длительный промежуток времени эту паузу тоже не хочется», — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.
- 6 марта 2023
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