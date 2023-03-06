Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Беннасер — об Ибрагимовиче: счастлив, что у нас есть такой лидер

Беннасер — об Ибрагимовиче: счастлив, что у нас есть такой лидер
Комментарии

Полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер рассказал о партнёре по команде Златане Ибрагимовиче.

«Очень счастлив, что у нас есть такой лидер. Он всегда хочет, чтобы все работали на максимуме возможностей, чтобы никто не допускал ошибки. Это также является составной частью нашего многолетнего успеха. Всем хотелось не останавливаться на достигнутом, повышать уровень, это исходило частично от него и от тренера.

Наши характеры совместимы. Он даёт мне много советов, пишет, мы говорили о многом. Он действительно хороший человек. Я горжусь тем, что делю с ним раздевалку», — приводит слова Беннасера официальный сайт УЕФА.

В среду, 8 марта, «Милан» сыграет с «Тоттенхэмом» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч завершился победой «Милана» со счётом 1:0.

Новость по теме
Хавбек «Милана» Беннасер — о победе в ЛЧ: нет ничего невозможного
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023