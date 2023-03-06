Беннасер — об Ибрагимовиче: счастлив, что у нас есть такой лидер

Полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер рассказал о партнёре по команде Златане Ибрагимовиче.

«Очень счастлив, что у нас есть такой лидер. Он всегда хочет, чтобы все работали на максимуме возможностей, чтобы никто не допускал ошибки. Это также является составной частью нашего многолетнего успеха. Всем хотелось не останавливаться на достигнутом, повышать уровень, это исходило частично от него и от тренера.

Наши характеры совместимы. Он даёт мне много советов, пишет, мы говорили о многом. Он действительно хороший человек. Я горжусь тем, что делю с ним раздевалку», — приводит слова Беннасера официальный сайт УЕФА.

В среду, 8 марта, «Милан» сыграет с «Тоттенхэмом» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч завершился победой «Милана» со счётом 1:0.