Арбитр Федотов объяснил, почему Баринова не удалили за грубый фол в матче с «Ростовом»

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод в матче 18-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Локомотивом» (1:3), когда полузащитник железнодорожников Дмитрий Баринов грубо сыграл против Даниила Уткина. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.
«Хорошая работа Карасёва. Единственный момент: на 60-й минуте Баринов жёстко наступил на голеностоп Уткина. Пограничный эпизод. Здесь можно поддержать Карасёва, поскольку мяч находился рядом и Баринов к нему стремился, хоть и не успел. Однако если бы арбитр показал прямую красную, то его тоже можно было бы поддержать», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
В составе железнодорожников все три гола забил новичок команды Артём Дзюба. Это его первые мячи за «Локомотив».
- 6 марта 2023
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