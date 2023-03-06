Алексей Миранчук — в стартовом составе «Торино» на матч с «Болоньей»

Сегодня, 6 марта, состоится матч 25-го тура итальянской Серии А, в котором «Торино» примет «Болонью». Команды сыграют на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине. Стартовый свисток главного арбитра Антонио Рапуано прозвучит в 22:45 мск. Команды огласили стартовые составы.

«Торино»: Ваня Милинкович-Савич, Джиджи, Схюрс, Буонджорно, Синго, Линетты, Илич, Родригес, Миранчук, Карамо, Санабрия.

«Болонья»: Скорупски, Пош, Соса, Лукуми, Камбьязо, Схаутен, Моро, Орсолини, Фергюсон, Сориано, Барроу.

Туринцы занимают 11-ю позицию в турнирной таблице Серии А, имея в активе 31 очко. «Болонья» (35) – на седьмом месте.

Возглавляет первенство Италии «Наполи» — подопечные Лучано Спаллетти набрали 65 очков и опережают ближайшего преследователя — «Интер» — на 15 баллов.