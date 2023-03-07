Булыкин: если «Локо» будет играть как с «Ростовом», то быстро выберется из подвала РПЛ

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин назвал главные сюрпризы и разочарования по итогам 18-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Приятным сюрпризом стал «Локомотив» с Дзюбой. Судить о дальнейших перспективах железнодорожников по матчу с «Ростовом» сложно. Но если они будут играть с таким же настроем и интенсивностью футбола, то быстро выберутся из подвала турнирной таблицы.

А разочаровали «Краснодар», ЦСКА. И в какой-то мере «Спартак», который сыграл вничью. Хотя и не по своей вине, но всё же», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

Напомним, в прошедшем туре чемпионата «Локомотив» одержал разгромную победу над «Ростовом» (3:0) благодаря хет-трику Артёма Дзюбы, «Краснодар» сыграл вничью с «Торпедо» (2:2), а ЦСКА в гостях уступил «Сочи» (0:2). «Спартак» в игре 18-го тура разделил очки с «Уралом» (2:2), по ходу встречи судья отменил гол красно-белых, который мог принести команде победу.