«Торино» с минимальным счётом обыграл «Болонью». Миранчук провёл на поле весь матч

Завершился матч 25-го тура итальянской Серии А, в котором «Торино» на стадионе «Олимпико ди Торино» принимал «Болонью». Финальный свисток главного арбитра Антонио Рапуано зафиксировал победу «быков» со счётом 1:0.

Единственный гол на 22-й минуте игры забил форвард Янн Карамо после передачи Антонио Санабрии. Во втором тайме «Болонья» имела серьёзный перевес по владению мячом, а также нанесла девять ударов по воротам туринцев («Торино» ответил лишь тремя), но не сумела достичь положительного исхода.

Российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук провёл на поле весь матч.

Благодаря победе «быки» набрали 34 очка и вплотную приблизились к сопернику в турнирной таблице, расположившись на девятом месте. «Болонья» (35) – строчкой выше.