Пике анонсировал игру обладателя «ЗМ» и «всем известного француза» в испанской медиалиге

Экс-защитник «Барселоны» Жерар Пике анонсировал появление двух звёздных новичков в испанской медиалиге.
По словам испанца, они присоединятся к турниру во втором сезоне.
«Лига получила два запроса от статусных футболистов, которые хотят сыграть у нас. Один из них – обладатель «Золотого мяча», второй – всем известный француз. Плюс будет ещё одна бомба – речь о действующем игроке», – приводит слова Пике Estadio Deportivo.
В феврале в Kings League дебютировал Роналдиньо. До этого в турнире играли Чичарито, Серхио Агуэро и другие известные футболисты.
Kings League — испанский медиафутбольный турнир, проводимый с участием команд из звёзд шоу-бизнеса и футбольных легенд прошлых лет. Матчи проходят в Барселоне (Испания) в формате «7х7» и длятся по 40 минут.
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