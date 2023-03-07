Дибала обратился к болельщикам «Ювентуса» после празднования гола в ворота команды

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала обратился к болельщикам «Ювентуса» после победы в матче с туринской командой.

«Я знаю, что это тяжело для вас… Мне тоже тяжело, но сегодня я играю за другую команду и с другими партнёрами, которых я должен уважать!

Победа никогда не бывает лёгкой, и эта победа важна для нас.

Со своей стороны я всегда буду проявлять к вам уважение. Не дайте социальным сетям вас обмануть. Я не праздновал гол, я праздновал победу со своими партнёрами по команде.

Мне жаль, что вы так это восприняли, я крепко вас всех обнимаю. Я люблю вас», – написал Дибала в своём Телеграм-канале.

В 25-м туре Серии А «Рома» обыграла «Ювентус» (1:0). Форварда римлян критиковали в социальных сетях за празднование победы над бывшей командой.

Новость по теме «Рома» с минимальным счётом обыграла «Ювентус»

Как игроки «Ромы» поздравили Жозе Моуринью с днём рождения: