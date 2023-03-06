«Рома» с минимальным счётом обыграла «Ювентус»

Завершился матч 25-го тура итальянской Серии А, в котором «Рома» принимала «Ювентус». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме. Стартовый свисток прозвучал в 22:45 мск. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Фабио Мареской. Победу одержали хозяева – 1:0.
В первом тайме на поле шла равная борьба, команды не сумели открыть счёт. Во второй половине встречи удача улыбнулась римлянам: Джанлука Манчини после передачи Бриана Кристанте поразил ворота Войцеха Щенсны. Больше голов в матче забито не было. В концовке встречи форвард Мойзе Кин, вышедший на замену, был удалён с поля.
Подопечные Жозе Моуринью набрали 47 очков и поднялись на четвёртую позицию в турнирной таблице Серии А. Туринцы, которые были лишены 15 очков за участие бывшего руководства в финансовых махинациях, по-прежнему имеют 35 очков. «Старая синьора» занимает восьмое место.
- 6 марта 2023
-
01:49
-
01:30
-
00:55
-
00:54
-
00:45
-
00:44
-
00:42
-
00:37
-
00:30
-
00:23
-
00:15
-
00:10
-
00:08
-
00:03
-
00:02
- 5 марта 2023
-
23:54
-
23:51
-
23:46
-
23:43
-
23:39
-
23:36
-
23:22
-
23:16
-
23:16
-
23:15
-
23:04
-
22:59
-
22:47
-
22:44
-
22:43
-
22:38
-
22:34
-
22:30
-
22:26
-
22:24