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«Рома» с минимальным счётом обыграла «Ювентус»

«Рома» с минимальным счётом обыграла «Ювентус»
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Завершился матч 25-го тура итальянской Серии А, в котором «Рома» принимала «Ювентус». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме. Стартовый свисток прозвучал в 22:45 мск. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Фабио Мареской. Победу одержали хозяева – 1:0.

В первом тайме на поле шла равная борьба, команды не сумели открыть счёт. Во второй половине встречи удача улыбнулась римлянам: Джанлука Манчини после передачи Бриана Кристанте поразил ворота Войцеха Щенсны. Больше голов в матче забито не было. В концовке встречи форвард Мойзе Кин, вышедший на замену, был удалён с поля.

Подопечные Жозе Моуринью набрали 47 очков и поднялись на четвёртую позицию в турнирной таблице Серии А. Туринцы, которые были лишены 15 очков за участие бывшего руководства в финансовых махинациях, по-прежнему имеют 35 очков. «Старая синьора» занимает восьмое место.

Италия - Серия А. 25-й тур
05 марта 2023, воскресенье. 22:45 МСК
Рома
Рим
Окончен
1 : 0
Ювентус
Турин
1:0 Манчини – 53'
Удаления: нет / Кин – 90'
Комментарии
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