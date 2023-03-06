«Рома» с минимальным счётом обыграла «Ювентус»

Завершился матч 25-го тура итальянской Серии А, в котором «Рома» принимала «Ювентус». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме. Стартовый свисток прозвучал в 22:45 мск. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Фабио Мареской. Победу одержали хозяева – 1:0.

В первом тайме на поле шла равная борьба, команды не сумели открыть счёт. Во второй половине встречи удача улыбнулась римлянам: Джанлука Манчини после передачи Бриана Кристанте поразил ворота Войцеха Щенсны. Больше голов в матче забито не было. В концовке встречи форвард Мойзе Кин, вышедший на замену, был удалён с поля.

Подопечные Жозе Моуринью набрали 47 очков и поднялись на четвёртую позицию в турнирной таблице Серии А. Туринцы, которые были лишены 15 очков за участие бывшего руководства в финансовых махинациях, по-прежнему имеют 35 очков. «Старая синьора» занимает восьмое место.