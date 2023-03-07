Федерико Кьеза: я поместил в рамку футболку, которую мне подарил Мбаппе

Полузащитник «Ювентуса» Федерико Кьеза рассказал, какой футболист был его кумиром в детстве, а также кто из действующих игроков больше всего его впечатляет.

«Когда я был ребёнком, моим кумиром был Кака. Сейчас больше всех мне нравится Мбаппе. Я поместил в рамку футболку, которую он мне подарил. Килиан невероятно силён, он абсолютный чемпион, его действия обезоруживают. Такую скорость, как у Мбаппе, мало кто может развить. Его результативность говорит сама за себя: он сделал хет-трик в финале чемпионата мира», — приводит слова Кьезы Goal.

В финальном матче чемпионата мира в Катаре между Аргентиной и Францией (3:3, 4:2 пен.) форвард «трёхцветных» Килиан Мбаппе забил три гола, а также реализовал свою попытку в серии 11-метровых. Он стал лучшим бомбардиром турнира.

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