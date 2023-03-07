Федерико Кьеза: я поместил в рамку футболку, которую мне подарил Мбаппе

Полузащитник «Ювентуса» Федерико Кьеза рассказал, какой футболист был его кумиром в детстве, а также кто из действующих игроков больше всего его впечатляет.
«Когда я был ребёнком, моим кумиром был Кака. Сейчас больше всех мне нравится Мбаппе. Я поместил в рамку футболку, которую он мне подарил. Килиан невероятно силён, он абсолютный чемпион, его действия обезоруживают. Такую скорость, как у Мбаппе, мало кто может развить. Его результативность говорит сама за себя: он сделал хет-трик в финале чемпионата мира», — приводит слова Кьезы Goal.
В финальном матче чемпионата мира в Катаре между Аргентиной и Францией (3:3, 4:2 пен.) форвард «трёхцветных» Килиан Мбаппе забил три гола, а также реализовал свою попытку в серии 11-метровых. Он стал лучшим бомбардиром турнира.
Мбаппе празднует статус лучшего бомбардира «ПСЖ» с фанатами
- 7 марта 2023
-
09:53
-
09:41
-
09:32
-
09:26
-
09:15
-
09:15
-
09:00
-
08:00
-
07:53
-
07:00
-
05:41
-
05:27
-
04:40
-
04:38
-
04:35
-
04:25
-
04:17
-
03:20
-
03:16
-
02:46
-
02:22
-
02:09
-
02:08
-
01:58
-
01:49
-
01:46
-
01:24
-
00:57
-
00:52
-
00:48
-
00:39
-
00:37
-
00:31
-
00:22
-
00:20