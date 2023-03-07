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Де Хеа согласился на снижение зарплаты, чтобы продлить контракт с «Манчестер Юнайтед»

Де Хеа согласился на снижение зарплаты, чтобы продлить контракт с «Манчестер Юнайтед»
Давид де Хеа
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Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа, который ведёт переговоры с клубом о продлении соглашения, истекающего ближайшим летом, согласился на понижение зарплаты, сообщает Tuttomercatoweb со ссылкой на The Telegraph.

Несмотря на то что «красные дьяволы» ищут вратаря, который мог бы составить конкуренцию испанцу, он хочет остаться в команде.

Давид де Хеа выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2011 года.

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Напомним, финал Кубка лиги с «Ньюкаслом» (2:0) для голкипера «красных дьяволов» стал памятным — испанец провёл рекордную в истории клуба 181-ю игру без пропущенных голов, побив предыдущее достижение Петера Шмейхеля (180).

В игре 26-го тура АПЛ с «Ливерпулем» де Хеа пропустил семь мячей.

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