Мать Хакими: я говорила с сыном, он поклялся мне, что невиновен в изнасиловании

Саида Мох, мать крайнего защитника «ПСЖ» и сборной Марокко Ашрафа Хакими, считает, что её сын, обвинённый в изнасиловании, неспособен на такое преступление.

«Моё сердце говорит мне, что мой сын невиновен, он очень хорошо воспитан. Весь мир знает о его уравновешенности и высоком моральном облике, Ашраф не заслуживает того, что с ним произошло.

Я говорила с ним об этой ситуации, он поклялся мне, что невиновен», — приводит слова матери футболиста Sportskeeda.

Напомним, ранее прокуратура французского Нантера вынесла обвинительное заключение в адрес Хакими. 24-летний футболист уже дал показания, а суд предъявил ему обвинения и поместил под судебный контроль.

Ранее молодая девушка обвинила Хакими в изнасиловании в конце февраля этого года. Адвокат футболиста выступил с заявлением, назвав данную информацию ложной. «ПСЖ» поддержал своего игрока. Кроме того, стало известно, что супруга Хакими начала бракоразводный процесс с футболистом.

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