Александр Соболев продолжает считать, что его гол в ворота «Урала» засчитали

Нападающий «Спартака» Александр Соболев отреагировал на поздравление с днём рождения от клуба в телеграм-канале.

В «Спартаке» указали, что 26-летний Соболев забил за команду 42 мяча в 96 матчах. Однако Соболев в своём телеграм-канале написал, что у него 43 гола, продолжая доказывать, что его мяч в ворота «Урала» (2:2) забит по правилам и должен быть засчитан. После матча Соболев уверял, что его команда победила со счётом 3:2.

Напомним, последний гол «Спартака» в ворота «Урала», вероятно, был забит по правилам. Однако Виталий Мешков дал свисток до того, как мяч пересёк линию ворот, поэтому VAR не мог вмешаться в эпизод.

В нынешнем сезоне Александр Соболев в 23 матчах нынешнего сезона забил девять голов и отдал семь результативных передач.