«Зенит» поздравил Лучано Спаллетти с 64-летием

«Зенит» поздравил своего бывшего главного тренера, а ныне наставника «Наполи» Лучано Спаллетти с днём рождения. Сегодня, 7 марта, итальянскому специалисту исполнилось 64 года.
«С днём рождения, Лучано», — гласит поздравление пресс-службы сине-бело-голубых.
Спаллетти тренировал «Зенит» с 2009 по 2014 год. С петербургской командой тренер выиграл два титула чемпионов страны, по разу Кубок и Суперкубок России. Большую часть тренерской карьеры специалист провёл в родной Италии: он работал в «Эмполи», «Сампдории», «Венеции», «Удинезе», «Анконе», «Интере» и «Роме», а в 2021 году перешёл в «Наполи». Текущий сезон складывается для неаполитанцев очень успешно: в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Айнтрахтом» подопечные итальянца выиграли со счётом 2:0, а в Серии А опережают ближайшего конкурента – «Интер» — на 15 очков.
Спаллетти принёс на пресс-конференцию две розы
- 7 марта 2023
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