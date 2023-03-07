Канчельскис рассказал, как Фергюсон водил игроков «МЮ» в бар после серии поражений

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал о взаимоотношениях с легендарным тренером «красных дьяволов» сэром Алексом Фергюсоном, а также вспомнил, как шотландец водил команду в бар после серии поражений.

«Общаюсь ли с Фергюсоном? Все праздники и дни рождения поздравляем друг друга, посылки шлём. Говорю ему шутя, что он меня на чёрной икре разорил. Присылает ли виски в ответ? Нет, он по красному сейчас. Виски в прошлом. Когда бываю в Манчестере, всегда по бокальчику.

Пойдёт ли «Юнайтед» на пользу поражение от «Ливерпуля» со счётом 0:7? Фергюсон собрал нас в баре после четырёх поражений на старте за хорошим «Гиннесом». И мы выиграли тот чемпионат. Посидели в баре, выпили пивка, виски, друг другу что-то сказали и выиграли чемпионат», — приводит слова Канчельскиса «Московский комсомолец».

Фергюсон и игроки «Ман Юнайтед» поздравили де Хеа с рекордом