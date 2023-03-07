Евсеев — о переговорах с «Локомотивом»: что об этом вспоминать? Руководство сделало выбор

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев ответил на вопрос, хочется ли ему вернуться к работе в Российской Премьер-Лиге, а также прокомментировал информацию, согласно которой осенью прошлого года он мог перейти в «Локомотив». В итоге железнодорожников возглавил экс-тренер «Пари Нижний Новгород» Михаил Галактионов.
«Хочется ли вернуться в РПЛ? Хочется. Надеюсь, что работа в «Шиннике» даст такую возможность. Но одно дело — играть, другое — решать задачи, это две разных ситуации. Я в РПЛ решал задачи и с «Амкаром», и с «Уфой» — обыгрывал и «Зенит», и «Спартак». А тут мы играем. Задача у нас одна — не вылететь.
Звонили ли мне из «Локомотива» в прошлом году? Что об этом вспоминать? В команде работает российский тренер, руководство сделало выбор, это их понимание. Надо дать работать и уважать выбор, а не говорить, почему его выбрали», — приводит слова Евсеева «РБ Спорт».
- 7 марта 2023
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