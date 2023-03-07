Никита Ковальчук прокомментирует матч «Ариса»

Сегодня, 7 марта, «Арис» из Лимасола примет «Анортосис».
Клуб предлагает своим болельщикам прямую трансляцию. Для зрителей в России и Беларуси матч прокомментирует известный блогер и футбольный тренер Никита Ковальчук.
Прямая трансляция матча будет доступна в социальных сетях клуба. Начало матча – в 19:00 по московскому времени:
Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин пропускает матч из-за перебора жёлтых карточек. В нынешнем сезоне россиянин провёл за «Арис» 21 матч во всех турнирах, забил девять голов и отдал четыре результативные передачи. В составе кипрского клуба Кокорин выступает на правах аренды. Его полноценный контракт принадлежит «Фиорентине».
«Арис» набрал 50 очков в 25 матчах чемпионата Кипра и занимает третье место в турнирной таблице. Лидируют в лиге АПОЭЛ (59) и АЕК Ларнака (57).
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