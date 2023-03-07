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Уткин — о поражении «МЮ» со счётом 0:7: следующий матч у них с «Бетисом». Вот кого жалко

Уткин — о поражении «МЮ» со счётом 0:7: следующий матч у них с «Бетисом». Вот кого жалко
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Спортивный журналист Василий Уткин отреагировал на поражение «Манчестер Юнайтед» в матче 26-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (0:7), заявив, что ему жаль следующего соперника «красных дьяволов». В четверг, 9 марта, подопечные Эрика тен Хага сыграют в 1/8 финала Лиги Европы с испанским «Бетисом».

«Игру «Ливерпуля» с «Манчестер Юнайтед» я не смотрел по уважительной причине — посмотрел сегодня. Что сказать? Следующий матч у «Юнайтед» с «Бетисом». Вот кого жалко, а ведь вроде ни при чём», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Поражение в игре с «Ливерпулем» стало крупнейшим для манкунианцев в АПЛ. С таким же счётом они уступали всего три раза в истории, но это происходило в первой половине прошлого века.

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