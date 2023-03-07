Гарри Кейн и Мохаммед Кудус входят в список целей «Манчестер Юнайтед» на лето

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг определил главные трансферные цели на ближайшее лето для усиления атаки.

Как сообщает talkSPORT, руководство «Манчестер Юнайтед» предпримет попытку подписать контракт с нападающим «Тоттенхэма» Гарри Кейном, но при этом в клубе понимают, что убедить лондонцев продать игрока конкуренту из Премьер-лиги будет непросто, даже если «Тоттенхэм» не попадёт в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Форвард «Аякса» и сборной Ганы Мохаммед Кудус также входит в список целей, обозначенный главным тренером «Манчестер Юнайтед». Эрик тен Хаг настаивал на его трансфере в «Аякс» в 2020 году и продолжает следить за прогрессом игрока. Тен Хага привлекает тот факт, что Кудус моложе Кейна, а также обладает универсальностью, поскольку может сыграть сразу на нескольких позициях в атаке.