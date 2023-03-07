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Гарри Кейн и Мохаммед Кудус входят в список целей «Манчестер Юнайтед» на лето

Гарри Кейн и Мохаммед Кудус входят в список целей «Манчестер Юнайтед» на лето
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг определил главные трансферные цели на ближайшее лето для усиления атаки.

Как сообщает talkSPORT, руководство «Манчестер Юнайтед» предпримет попытку подписать контракт с нападающим «Тоттенхэма» Гарри Кейном, но при этом в клубе понимают, что убедить лондонцев продать игрока конкуренту из Премьер-лиги будет непросто, даже если «Тоттенхэм» не попадёт в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Форвард «Аякса» и сборной Ганы Мохаммед Кудус также входит в список целей, обозначенный главным тренером «Манчестер Юнайтед». Эрик тен Хаг настаивал на его трансфере в «Аякс» в 2020 году и продолжает следить за прогрессом игрока. Тен Хага привлекает тот факт, что Кудус моложе Кейна, а также обладает универсальностью, поскольку может сыграть сразу на нескольких позициях в атаке.

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