Бышовец: вызов Головина и Миранчука в сборную необходим. Вокруг них будет строиться игра

Бывший российский футболист Анатолий Бышовец прокомментировал попадание Александра Головина и Алексея Миранчука в расширенный состав сборной России на мартовские сборы.
«Вызов в сборную — это возможность непосредственно общаться с игроком. Потому что информация об игровых качествах есть, но эта игра за национальную команду и против наших соперников. Здесь необходимо посмотреть игроков в игре, и тогда можно будет говорить о взаимодействии защитников, о психологическом состоянии. Эти сборы — сбор информации. Но вызывать шесть вратарей не вижу смысла.
Головин и Миранчук — лидеры команды, игроки основного состава. Вокруг этих игроков можно выстраивать ядро команды, которое будет влиять на психологическое состояние партнёров. А вокруг этого будет строиться и формироваться организация игры, структура команды. Этот вызов просто необходим, и тренеры поступили правильно», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анной Фёдоровой.
- 7 марта 2023
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