«Бенфика» — «Брюгге»: стартовые составы команд на ответный матч 1/8 финала ЛЧ

Сегодня, 7 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Бенфика» примет «Брюгге». Игра пройдёт на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Бенфика»: Влаходимос, Грималдо, Отаменди, Антонио Силва, Ба, Чикиньо, Флорентино, Жоау Мариу, Рафа Силва, Орсенс, Гонсалу Рамуш.

«Брюгге»: Миньоле, Силла, Мехеле, Клинтон Мата, Мейер, Сова, Ванакен, Нильсен, Бушанан, Яремчук, Ланг.

Первый матч команд в 1/8 финала завершился победой «Бенфики» со счётом 2:0. Голами отметились Жоау Мариу и Давид Нерес. «Бенфика» заняла первое место в группе с «ПСЖ», «Ювентусом» и «Маккаби» Хайфа, а «Брюгге» вышел в плей-офф со второго места из группы с «Порту», «Байером» и мадридским «Атлетико».