Френки де Йонг хочет остаться в «Барселоне»
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Полузащитник «Барселоны» и сборной Нидерландов Френки де Йонг не хочет менять клуб. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети.
По информации источника, голландец по-прежнему хочет остаться в «Барселоне». В данный момент в его ситуации ничего не изменилось. В текущем сезоне де Йонг провёл 21 игру в Ла Лиге и забил два гола. Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» сохраняет интерес к де Йонгу.
В нынешнем сезоне испанской Примеры «Барселона» располагается на первой строчке турнирной таблицы. Сине-гранатовые набрали 62 очка после 24 туров и опережают на девять баллов мадридский «Реал», идущий вторым.
«Барселона» в меньшинстве обыграла «Валенсию»:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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