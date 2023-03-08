Себальос может покинуть «Реал» из-за нехватки игровых минут. «Атлетико» следит за игроком

Полузащитник «Реала» Даниель Себальос привлёк внимание руководства «Атлетико».

Как сообщает El Chiringuito, Себальос недоволен количеством игрового времени в клубе, несмотря на то что в текущем сезоне главный тренер команды Карло Анчелотти задействует его намного чаще. Себальос, чей контракт истекает летом 2023 года, ещё недавно был близок к подписанию нового соглашения, но сейчас решил тщательно обдумать своё будущее и рассмотреть другие варианты продолжения карьеры.

По мнению источника, «Атлетико» хочет воспользоваться ситуацией и переманить 26-летнего футболиста.

В текущем сезоне Себальос принял участие в 25 матчах во всех турнирах в составе мадридского «Реала», забил в них один гол и отдал четыре голевые передачи.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.