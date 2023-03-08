Определились первые два участника 1/4 финала Лиги чемпионов

Определились первые два участника четвертьфинала Лиги чемпионов.

Лондонский «Челси» и лиссабонская «Бенфика» оказались сильнее своих соперников в 1/8 финала Лиги чемпионов и вышли в следующую стадию турнира.

Напомним, сегодня, 8 марта, завершились два ответных матча в рамках Лиги чемпионов. В первой встрече между «Челси» и дортмундской «Боруссией» команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Противостояние закончилось со счётом 2:0 в пользу хозяев, тогда как в первой встрече победили дортмундцы — 1:0. Во втором матче «Бенфика» принимала «Брюгге». Игра проходила на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне. «Бенфика» одержала победу со счётом 5:1.

Сегодня также пройдут два ответных матча за выход в четвертьфинал турнира.

Мудрик отшутился на тему Кукурельи в «Челси»: