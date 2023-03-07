«Бавария» — «ПСЖ». Месси и Мбаппе снова останутся без победы в Лиге чемпионов

8 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» – «ПСЖ». Начало – в 23:00 мск. Эксперты «Фонбет» считают фаворитами хозяев: поставить на победу мюнхенцев в букмекерской конторе можно с коэффициентом 1.88. Успех парижан оценивается аналитиками коэффициентом 3.85. Поставить на ничью предлагают за 4.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «ПСЖ» 8 марта 2023 года

В «Фонбет» считают, что матч «Бавария» – «ПСЖ» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.40, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.77. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.29. Поставить на «обе забьют» можно за 1.48. Скачайте приложение «Фонбет», и вы получите фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «ПСЖ» (08.03.2023)

Одержав выездную победу со счётом 1:0 три недели назад, «Бавария» имеет преимущество над «ПСЖ» перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов.

Немецкий гигант доминировал в первом матче, нанеся 18 ударов по воротам и забрав себе мяч. Но удалось забить лишь однажды: отличился Кингсли Коман. При этом французы сравняли счёт усилиями Мбаппе, но гол отменили из-за офсайда.

Лучшие прогнозы на сегодня.

После первого матча «Бавария» взяла шесть очков из девяти возможных в Бундеслиге, проиграв мёнхенгладбахской «Боруссии» и победив берлинский «Унион» и «Штутгарт». Команда Юлиана Нагельсмана занимает первое место в таблице Бундеслиги вместе с дортмундской «Боруссией», проиграв всего 2 из 23 матчей в этом сезоне.

«Бавария» уступила только в 1 из 17 последних матчей Лиги чемпионов, а дома в этом турнире мюнхенцы не проигрывали уже восемь матчей. Победная серия составляет семь игр, причём в трёх последних случаях это были сухие победы.

«ПСЖ» тоже набирает ход после паузы на ЧМ-2022. Парижане после первого матча одержали три победы подряд в Лиге 1. Они обыграли «Лилль» (4:3), «Марсель» (3:0) и «Нант» (4:2).

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Команда Кристофа Галтье возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, проиграв всего 3 из 26 встреч в этом сезоне. Отрыв от ближайшего преследователя — восемь очков. На групповом этапе Лиги чемпионов «ПСЖ» ни разу не проиграл: четыре победы и две ничьих. Главные надежды французов связаны с Лионелем Месси и Килианом Мбаппе. Последний забил семь голов и сделал три передачи в семи матчах Лиги чемпионов в этом сезоне.

С 2017 года «Бавария» и «ПСЖ» шесть раз встречались друг с другом в Лиге чемпионов. Четыре победы одержали мюнхенцы, дважды были сильнее парижане. Три из четырёх последних матчей завершились победами баварцев со счётом 1:0.

Юлиан Нагельсман в ближайшем матче не может рассчитывать на Мануэля Нойера и Лукаса Эрнандеса. У парижан потери серьёзнее: Неймар выбыл до конца сезона. Также не сыграют Преснел Кимпембе, Ашраф Хакими и Ренату Саншеш.

«ПСЖ» закрылся в первом матче, но всё равно проиграл. В ответной игре команде Галтье придётся раскрываться, что только на руку мюнхенскому клубу. Месси и Мбаппе не смогут выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне: ставим на победу «Баварии». «Фонбет» даёт на победу хозяев коэффициент 1.85. Скачайте приложение «Фонбет» и получите фрибет 2000 рублей, который можно использовать для ставки на этот или любой другой матч.

Ставка: победа «Баварии» за 1.85.

Экспресс с коэффициентом 4.35.

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