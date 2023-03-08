Игрок «Бенфики» Жоау Мариу повторил клубный рекорд Эйсебио в Лиге чемпионов

Полузащитник «Бенфики» Жоау Мариу забил в пятом матче подряд в Лиге чемпионов, поразив ворота «Брюгге».

Последним игроком «Бенфики», которому это удавалось, был легендарный футболист Эйсебио. Он забил в пяти играх еврокубка подряд в 1963–1964 годах.

Экс-футболист московского «Локомотива» поразил ворота «ПСЖ», «Ювентуса», «Маккаби» и «Брюгге» в обоих матчах.

Мариу является воспитанником «Спортинга», за который дебютировал в 2011 году. Спустя шесть лет хавбека приобрёл миланский «Интер». В составе нерадзурри Жоау не закрепился и впоследствии уходил в аренду в «Вест Хэм Юнайтед» и московский «Локомотив». Сейчас португалец выступает в составе лиссабонской «Бенфики», в которую перешёл в 2021 году из итальянской команды.

Хет-трик Пеле в ворота «Бенфики»: