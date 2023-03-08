Жоау Мариу забил четвёртый мяч в ворота «Брюгге» в ЛЧ. Это его 20-й гол в сезоне

Полузащитник «Бенфики» Жоау Мариу забил в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с «Брюгге».
Игрок отличился в 20-й раз во всех турнирах в этом сезоне. Португалец является лучшим игроком по результативности в составе своей команды в Лиге чемпионов. Также Жоау Мариу — лидер чемпионата Португалии этого сезона по гол+пас (19) и второй снайпер турнира (14 голов). В Лиге чемпионов португальский футболист забил 6 голов и отдал две результативные передачи за 8 матчей.
Мариу является воспитанником «Спортинга», за который дебютировал в 2011 году. Спустя шесть лет хавбека приобрёл миланский «Интер». В составе нерадзурри Жоау не закрепился и впоследствии уходил в аренду в «Вест Хэм Юнайтед» и московский «Локомотив». Сейчас португалец выступает в составе лиссабонской «Бенфики», в которую перешёл в 2021 году из итальянской команды.
Хет-трик Пеле в ворота «Бенфики»:
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