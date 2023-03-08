Чепчугов: Сафонов вырастает в отличного голкипера, его можно назвать наследником Акинфеева

Бывший голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов высоко оценил уровень игры вратаря «Краснодара» и сборной России Матвея Сафонова.

«Матвею всего 24 года! Он вырастает в голкипера, на котором будет основываться фундамент в построении тактических схем и тренерских идей! Определённо ему нужно поработать над пониманием игры и игрой ногами, но Сафонов вырастает в голкипера с большой буквы! Матвея на сегодняшний день можно назвать наследником Акинфеева, Сафонов проделывает фундаментальную работу!» — приводит слова Чепчугова «РБ Спорт».

В сезоне-2022/2023 Матвей Сафонов провёл в составе «Краснодара», воспитанником которого он является, 22 матча во всех турнирах и пропустил 36 мячей, семь раз оставив свои ворота в неприкосновенности.