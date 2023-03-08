Бышовец: не думаю, что в Европе есть большой спрос на иностранцев из «Зенита»

Бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец высказался по поводу иностранных футболистов сине-бело-голубых и оценил их роль в команде из Петербурга. Также Бышовец выразил мнение, что легионеры «Зенита» не пользуются большим спросом на европейском рынке.

«Я не думаю, что в Европе есть большой спрос на игроков, которые приезжают из-за рубежа играть за «Зенит». Тем более что они имеют исключительные условия в команде. Да и «Зенит» за это время накопил опыт создания комфортных условий для игроков.

«Зенит» — это особый случай, в котором команда строится вокруг определённых игроков из аргентинской или бразильской диаспоры. И эта группа игроков предопределяет структуру командных действий и делает результат», — приводит слова Бышовца Metaratings.