Гаджиев: Fan ID мешает футболу. На английских стадионах могут же обходиться без этого

Заслуженный тренер России и президент «Динамо» (Махачкала) Гаджи Гаджиев высказался на фоне проблем с посещаемостью в российском футболе из-за введения системы Fan ID. По мнению специалиста, закон о паспорте болельщика требует корректировок.

«Сейчас очень много обсуждают Fan ID, но, мне кажется, когда эти ответы попадают на экраны или в прессу, они как-то шлифуются. На самом деле ничего шлифовать не надо. Надо понимать, что нужны корректировки Fan ID. Правила поведения должны соблюдаться, но нужно, чтобы эти правила были лояльными. Человек приехал из другого города, хочет на матч, но ради одного раза в год он не станет оформлять паспорт болельщика. Или, например, взрослому человеку, который приехал из района, может быть непросто зайти на «Госуслуги», оформить паспорт. В каких-то пунктах нужны послабления. Конечно, некоторые говорят, что был ЧМ-2018, на нём был Fan ID и посещаемость была хорошая. Но нужно понимать, что тогда люди специально ехали на футбол.

Что касается отмены или введения Fan ID только на международных матчах, то это кажется логичным. Нашли же возможность на английских стадионах обходиться без Fan ID. Конечно, я не занимаюсь вопросом Fan ID, но понимание того, что это мешает сегодня футболу, оно безусловное — и у многих. Контроль за поведением должен быть, и нормы поведения должны соблюдаться. А хулиганство должно быть пресечено, но нужно найти какие-то другие способы», — приводит слова Гаджиева Metaratings.