Франк Артига: в Испании очень мало знают о российском футболе
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Бывший тренер юношеской команды «Барселоны» Франк Артига признался, что не знал о существовании российской команды «Родина» до того, как его пригласили в этот клуб на должность тренера дубля. Специалист подчеркнул, что в Испании очень мало знают о российском футболе.
«Не буду врать — я ничего не знал о «Родине» до момента переговоров. В Испании вообще очень мало знают о российском футболе. Названия клубов мелькают только в контексте еврокубков. Если раньше в Россию ехали за деньгами, то теперь не так актуально — есть Саудовская Аравия, тот же Китай. Так что даже в спортивных медиа я не уверен, что есть хоть какая-то информация о Российской Премьер-Лиге. Что уж говорить о лигах ниже», — приводит слова Артиги Sport24.
Новость по темеТренер «Родины-2» Франк Артига: в «Барселоне» я достиг потолка
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