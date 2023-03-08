Франк Артига: в Испании очень мало знают о российском футболе

Бывший тренер юношеской команды «Барселоны» Франк Артига признался, что не знал о существовании российской команды «Родина» до того, как его пригласили в этот клуб на должность тренера дубля. Специалист подчеркнул, что в Испании очень мало знают о российском футболе.

«Не буду врать — я ничего не знал о «Родине» до момента переговоров. В Испании вообще очень мало знают о российском футболе. Названия клубов мелькают только в контексте еврокубков. Если раньше в Россию ехали за деньгами, то теперь не так актуально — есть Саудовская Аравия, тот же Китай. Так что даже в спортивных медиа я не уверен, что есть хоть какая-то информация о Российской Премьер-Лиге. Что уж говорить о лигах ниже», — приводит слова Артиги Sport24.