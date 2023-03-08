Юрий Сёмин: у «Зенита» нет явного превосходства в составе над «Спартаком»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин сравнил составы московского «Спартака» и санкт-петербургского «Зенита».

«Не согласен, что у «Зенита» на голову состав сильнее, чем у «Спартака». Малком и Промес — игроки одного уровня. У «Зенита» нет явного превосходства в составе над «Спартаком». Наверное, две-три позиции чуть лучше укомплектованы, но не более того.

Жива ли интрига в борьбе за золото? Она жива, пока математически это возможно», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда Сергея Семака набрала 45 очков после 18 матчей. «Спартак» располагается на второй строчке. Команда Гильермо Абаскаля заработала 37 очков.