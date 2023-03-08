Воспитанник «Спартака» Пуцко: Дзюба хорошо влияет на коллектив, создаёт атмосферу

Защитник калининградской «Балтики», ранее выступавший в системе московского «Спартака» Александр Пуцко поделился мнением о нападающем «Локомотива» Артёме Дзюбе, который является воспитанником красно-белых.

«В «Спартаке» Дзюба негативно влиял на коллектив? Даже сейчас говорят, что якобы тренеры не хотят брать Артёма. Но по мне, он хорошо влияет на коллектив. Постоянно шутит и создает атмосферу. И заступался за молодых.

Артёма было невозможно заткнуть? Да-да. Артём — веселый парень. Всегда есть что сказать. Любил пошутить, и надо мной тоже. Например, когда в FIFA играли на сборах. Нравилось ли это тренерам? Некоторым, думаю, нет», — приводит слова Пуцко Sport24.

Калининградская «Балтика» лидирует в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2022/2023, набрав 44 очка после 21 матча. В текущем сезоне Первой лиги Александр Пуцко провёл шесть матчей. Также на счету защитника одна игра в Фонбет Кубке России.