Воспитанник «Спартака» Пуцко: первое время Карпин вёл себя как футболист

Защитник калининградской «Балтики», ранее выступавший в системе московского «Спартака», Александр Пуцко поделился впечатлениями о работе с бывшим главным тренером красно-белых, а ныне наставником «Ростова» и сборной России Валерием Карпиным.

«На сборы с ним ездил. Первое время Карпин вёл себя как футболист — очень эмоционально. Удивлялся, когда делали неправильно передачи. Сейчас те, кто с ним работает, отмечают, как Карпин изменился. Стал супертренером, прибавил», — приводит слова Пуцко Sport24.

Калининградская «Балтика» лидирует в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2022/2023, набрав 44 очка после 21 матча. В текущем сезоне Первой лиги Александр Пуцко провёл шесть матчей. Также на счету защитника одна игра в Фонбет Кубке России.