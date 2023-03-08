Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария — ПСЖ. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Трудно подобрать слова, начинаешь через себя пропускать». Карасёв – об отстранении судьей

«Трудно подобрать слова, начинаешь через себя пропускать». Карасёв – об отстранении судьей
Аудио-версия:
Комментарии

Российский арбитр Сергей Карасёв поделился мнением об отстранении своих коллег по цеху — Алексея Матюнина, Алексея Еськова, Михаила Вилкова и Сергея Лапочкина.

«Отстранение Матюнина, Еськова, Вилкова, Лапочкина? Опытные судьи, провели по 100 матчей и вдруг пропадают по каким-то причинам. И речь не только о тех, кого вы назвали. Многие закончили не из-за возраста. В самом соку, полноценная боевая единица и что-то случалось – это трагедия. Человеческая трагедия. Всю жизнь этим занимался, а потом закончил.

Сложная тема. Даже трудно слова подобрать, потому что начинаешь через себя пропускать. Просто остаться без любимой работы, без средств. Надо думать, куда устраиваться, а у тебя трое или четверо детей. Лишиться всего в одночасье – ужасно», — сказал Карасёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Полное интервью с Сергеем Карасёвым читайте на «Чемпионате»:

«Надо удалить игрока, а карточек нет. Паника». Судья Карасёв удивил в новом интервью «Надо удалить игрока, а карточек нет. Паника». Судья Карасёв удивил в новом интервью
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023