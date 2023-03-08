«Трудно подобрать слова, начинаешь через себя пропускать». Карасёв – об отстранении судьей

Российский арбитр Сергей Карасёв поделился мнением об отстранении своих коллег по цеху — Алексея Матюнина, Алексея Еськова, Михаила Вилкова и Сергея Лапочкина.
«Отстранение Матюнина, Еськова, Вилкова, Лапочкина? Опытные судьи, провели по 100 матчей и вдруг пропадают по каким-то причинам. И речь не только о тех, кого вы назвали. Многие закончили не из-за возраста. В самом соку, полноценная боевая единица и что-то случалось – это трагедия. Человеческая трагедия. Всю жизнь этим занимался, а потом закончил.
Сложная тема. Даже трудно слова подобрать, потому что начинаешь через себя пропускать. Просто остаться без любимой работы, без средств. Надо думать, куда устраиваться, а у тебя трое или четверо детей. Лишиться всего в одночасье – ужасно», — сказал Карасёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
Полное интервью с Сергеем Карасёвым читайте на «Чемпионате»:
- 8 марта 2023
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