Радченко: Зарему Салихову стали забывать. Напоминает о себе высказываниями про «Зенит»
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Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о медийном образе Заремы Салиховой, супруги бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
«Зарема снова высказалась о «Зените»? В первую очередь надо поздравить её с праздником 8 марта. Высказывания Салиховой всегда были резкими — не только в адрес «Зенита». Наверное, её очень расстроило, что «Спартак» сыграл вничью с «Уралом».
Зарема — женщина, поэтому всегда хочет внимания. После того, как Федун покинул «Спартак», Зарему стали забывать. Вот она и напоминает о себе высказываниями про «Зенит», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Леонид Федун не стал отвечать на вопрос, почему решил продать «Спартак»
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