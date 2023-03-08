Радченко: Зарему Салихову стали забывать. Напоминает о себе высказываниями про «Зенит»

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о медийном образе Заремы Салиховой, супруги бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«Зарема снова высказалась о «Зените»? В первую очередь надо поздравить её с праздником 8 марта. Высказывания Салиховой всегда были резкими — не только в адрес «Зенита». Наверное, её очень расстроило, что «Спартак» сыграл вничью с «Уралом».

Зарема — женщина, поэтому всегда хочет внимания. После того, как Федун покинул «Спартак», Зарему стали забывать. Вот она и напоминает о себе высказываниями про «Зенит», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Леонид Федун не стал отвечать на вопрос, почему решил продать «Спартак»