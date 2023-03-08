Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария — ПСЖ. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радченко: Зарему Салихову стали забывать. Напоминает о себе высказываниями про «Зенит»

Радченко: Зарему Салихову стали забывать. Напоминает о себе высказываниями про «Зенит»
Комментарии

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о медийном образе Заремы Салиховой, супруги бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«Зарема снова высказалась о «Зените»? В первую очередь надо поздравить её с праздником 8 марта. Высказывания Салиховой всегда были резкими — не только в адрес «Зенита». Наверное, её очень расстроило, что «Спартак» сыграл вничью с «Уралом».

Зарема — женщина, поэтому всегда хочет внимания. После того, как Федун покинул «Спартак», Зарему стали забывать. Вот она и напоминает о себе высказываниями про «Зенит», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Главные управленцы эпохи Федуна в «Спартаке». Что с ними стало? Главные управленцы эпохи Федуна в «Спартаке». Что с ними стало?

Леонид Федун не стал отвечать на вопрос, почему решил продать «Спартак»

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023