Польский клуб оштрафовали за баннер болельщиков с призывом не помогать Украине

В конце февраля на стадионе во Вроцлаве во время матча между «Лехом» и «Вроцлавом» вывесили баннер, касающийся ситуации в Украине. Фанаты вывесили полотно с надписью «Это не наш конфликт». Плакат показали в телетрансляции, его сняли с трибуны через десять минут после вмешательства организатора матча.

«На заседании 1 марта комиссия Лиги наложила штраф в размере 15 тысяч злотых на «Вроцлав» за поведение болельщиков и организацию матча с «Лехом». Штраф наложен за вывешивание баннера, не связанного с матчем», — цитирует заявление лиги Sportowe Fakty.

Это было второе скандальное событие такого рода с участием болельщиков Силезии в этом сезоне. В октябре на том же секторе был развешан баннер с надписью «Остановите украинизацию Польши».